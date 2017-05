Topmodel Chrissy Teigen geeft toe: "Alles aan mij is plastische chirurgie"

Haar neus, haar voorhoofd, zelfs haar bovenarmen: topmodel en sociale media-ster Chrissy Teigen bekent dat ze haar uiterlijk evenveel aan haar dokter als aan haar goede genen te danken heeft.

Teigen deed dat op de persvoorstelling van de make-uplijn die ze maakte voor Becca Cosmetics. Eén van de journalisten vroeg haar of haar wangen zo rond waren door implantaten, maar volgens het model zijn haar wangen net het enige dat wél echt is aan haar gezicht. "Alles aan mij is nep behalve mijn wangen", zei ze. "Mijn voorhoofd, mijn neus, mijn lippen: nep, nep, nep."

"Ik schaam me niet om erover te praten", zegt ze nog. "Ik heb nergens spijt van." De meest gekke ingreep die ze ooit liet uitvoeren, was volgens haar een liposuctie van haar bovenarmen. "Ik heb mijn oksels laten leegzuigen", lacht ze. "Het voelde alsof mijn armen vijf centimeter langer waren." Volgens haar was de ingreep niet meteen nodig, maar gaf hij haar wel meer zelfvertrouwen om te poseren in topjes en jurken zonder mouwen; "Nu is mijn vet wel terug, dus ik zal er opnieuw voor moeten betalen", lacht ze

Chrissy Teigen is model, presentatrice en de vrouw van muzikant John Legend. Ze staat erom bekend dat ze geen blad voor de mond neemt en vooral op sociale media heel open is over haar leven. Zo toonde ze al eens een foto van haar striemen en deelde ze openlijk haar ervaringen met onvruchtbaarheid, haar ivf-behandeling en haar postnatale depressie.