Pr-agente van Beyoncé haalt vlammend uit naar roddelpers: "Jullie zijn de zieligste mensen"

Yvette Noel-Schure , de pr-dame van Beyoncé, heeft zich flink kwaad gemaakt op roddelwebsite MediaTakeOut. Die suggereerde dat Beyoncé tijdens haar zwangerschap haar lippen had laten bewerken. "Wat weten jullie nu over wat zwanger zijn doet met een vrouwenlichaam?", schrijft ze.

"De nieuwe en verbeterde lippen van Beyoncé", schreef MediaTakeOut in een artikel over de meest recente zwangerschapsfoto's van de zangeres. Dat schoot in het verkeerde keelgat bij haar pr-dame, die een vlammend antwoord schreef dat gepubliceerd werd op de website GossipCop, die roddels over beroemdheden tegen het licht houdt.

"Wat weten jullie nu over wat zwanger zijn doet met het lichaam van een vrouw? Dat zou ik wel eens willen weten", schrijft ze. "Wist je bijvoorbeeld dat je niet alleen bijkomt, maar dat ook je bloedsomloop verandert zodat vocht zich ophoopt en zwelling veroorzaakt? Wist je dat het het tandvlees van zwangere vrouwen soms opzwelt? Wist je dat het onze spraak en ons vermogen om te kauwen kan aantasten?"

"Maar de offers in ons gezicht, onze voeten en ons hele lichaam brengen we omdat we prachtige mensjes op de wereld zetten die hopelijk op een dag jullie haat en negativiteit zullen bestrijden. Ik heb gezwegen toen Beyoncé voor het eerst zwanger was en jullie het niet erg vonden om haar aan te vallen, laf zoals jullie zijn, wanneer jullie haar ervan beschuldigden zelfs niet zwanger te zijn. Dit keer kan ik niet zwijgen."

"Jullie zijn de zieligste mensen en een zwangere vrouw viseren betekent voor mij dat jullie hart koud en verachtelijk is. Je moet iets anders vinden om je tijd aan te besteden. Stop misschien eens in een winkel die geluk verkoopt, want je hebt het nodig."