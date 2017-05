Honderden Belgen overspoelen Hulst op jacht naar goedkope medicijnen

Een invasie, daar leek het zaterdagochtend op in Hulst. Ruim 400 Belgen waren - met acht bussen - naar het Nederlandse stadje gereisd om er massaal geneesmiddelen aan te kopen. Want die zijn nu eenmaal een pak goedkoper bij onze noorderburen. “Bij ons is het gewoon hopeloos.”

Enkele voorbeelden: voor (corticosteroïde) neusspray betaal je in België 30 euro, in Nederland maar 7. Ook bij pijnstillers, maagzuurremmers en antipsychotica is het verschil groot: een doosje paracetamol kost hier al snel 6 euro, in Nederland is dat maar 1 euro. Voor maagzuurremmers: in België zo’n 42 euro, in Nederland 3. Antipsychotica: in België 152 euro, in Nederland 11... Dat grote prijsverschil is te wijten aan het feit dat wij minder ziektekostenpremie betalen dan onze noorderburen.

Foto: Photo News

Foto: Photo News

Maar dat is niet het enige verschil, aldus dokter Dirk van Duppen, die het “medicijntoerisme” organiseerde. “In Nederland schrijven de zorgverzekeraars aanbestedingen uit voor geneesmiddelen waarvan het patent verstreken is. Dat leidt tot een forse prijsdaling. In België is dat zogeheten Kiwi-model nog niet in voege. We zeggen wel dat gezondheid geen prijs kent, maar als iemand een verplicht eigen risico moet betalen is dat wel zo. Dan neemt hij zijn medicatie misschien niet meer, met als gevolg dat hij alleen nog maar zieker wordt.”

Dirk van Duppen. Foto: Photo News

“Pijnlijk”

De ‘uitstap’ was niet alleen om kosten te besparen, maar diende ook als protest tegen de Belgische regering. “Ik heb me omeprazol gekocht, voor de maag”, zegt een van de ‘toeristen’. “Dat is hier 20 tot 30 euro goedkoper. Dat kan toch niet? De ministers in België moeten inzien dat er iets moet veranderen. Het is gewoon pijnlijk dat je hier alles zoveel goedkoper kunt krijgen.”

“Bij ons komt er gewoon geen schot in de zaak”, luidt het bij een van de anderen. “In Nederland is alles veel beter georganiseerd, bij ons is het... hopeloos.”

De lokale apothekers hadden zich voorbereid op de komst van de Belgen: meer voorraad en meer personeel. “Dit is niet nieuw voor ons”, zegt apotheker Christel Duerinckx. “Tien jaar geleden hadden we zelfs de paracetamolbus. Dat was gewoon een hype. Ze kwamen een aantal maanden massaal paracetamol halen in Nederland, maar dat zakte uiteindelijk ook weer weg.”

Foto: Photo News