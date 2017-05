Man in verdachte omstandigheden dood aangetroffen in zijn woonst

In het Naamse Jemeppe-sur-Sambre is een man dood aangetroffen in zijn woning. Naast hem lag een mes. Dat meldt RTL Info.

“Er is een moord gebeurd in Jemeppe-sur-Sambre op het gemeenteplein”, heeft een getuige aan RTL-TVi laten weten. “Wij zijn op het plein, en er is een straat volledig afgesloten.”

De procureur van Namen heeft inmiddels bevestigd dat een levenloos lichaam is teruggevonden. Het slachtoffer is “in verdachte omstandigheden” om het leven gekomen. Meer informatie kan de procureur voorlopig niet kwijt. “Een onderzoeksrechter is ter plaatse gegaan”, klinkt het. “En de wetsdokter moet eerst nog een rapport afwerken.”

Volgens informatie van RTL werd het lichaam net voor de middag aangetroffen in de woonst, en lag er een mes naast het lichaam. Het ziet er dus naar uit dat het om een moord gaat.