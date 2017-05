Zie jij of dit model een man of een vrouw is?

Rain Dove is een model. Mannelijk of vrouwelijk, dat maakt niet zoveel uit. Op Instagram houdt Rain er namelijk van om verwarring te zaaien.

Rain is een vrouw. Maar omdat ze zoveel androgyne kenmerken heeft, schaamde ze zich lang om vrouw te zijn. "Ik vond mezelf lelijk", vertelt ze aan de website After Ellen. "Toen ik klein was, noemde mijn ouders me soms Danny omdat ze bang waren dat ik gepest zou worden om mijn naam. Maar die andere naam hielp niet, ze noemden me nog steeds 'tranny Danny'. Al had ik toen nog geen idee wat 'tranny' betekende.

"Het was pas toen ik bij de brandweer ding, dat ik de kracht van mijn ambiguïteit en mijn seksualiteit ondervond". Haar collega's dachten dat ze een man was en ze corrigeerde hen niet. "Ik had echt werk nodig en ik zat ergens in Colorado", zegt ze. "Dus gebruikte ik mijn 'gender bending' in mijn voordeel: ik kon alle jobs krijgen, van kindermeisje tot tuinman."

Ondertussen doet Rain ook modellenwerk, waarbij ze zowel de mannenrol als de vrouwenrol opneemt. "Het hangt ervan af of ik een mannelijke of een vrouwelijke dag heb", zegt Rain. "Soms draag ik een vest die mijn borsten toont, dan weer een te groot hemd waarmee ik zo tussen de mannen pas." Op de catwalk draagt ze liefst van al mannenkleren. "Ik vind vrouwenkleding moeilijker", zegt ze. "Je zet je billen in de verf, je borsten, ... Het zijn kleine dingen in de mode-industrie voor vrouwen die me razend maken, waardoor ik het moeilijk vind om model te zijn in vrouwenkleren."