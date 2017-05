Ze wisten dat hun dochtertje zou sterven na de geboorte, maar het werd nog erger

Schrijver Royce Young en zijn vrouw wisten dat hun dochtertje kort na haar geboorte zou sterven, toch kozen ze ervoor de zwangerschap niet te beëindigen. Hoewel hun dochtertje niet zou kunnen leven, wilden ze ervoor zorgen dat ze door orgaandonatie andere kinderen “het geschenk van het leven” te geven. Toch was de geboorte een ongemeen hard moment voor het koppel.

In december kregen Royce Young en zijn vrouw Keri het verschrikkelijke nieuws dat hun dochtertje niet lang zou leven na haar geboorte. “De opties waren niet goed. We konden de bevallen vervroegd laten inleiden, wat in essentie betekende dat de zwangerschap beëindigd zou worden, of we konden de zwangerschap voldragen”, schrijft Royce

“Binnen de minuut nadat we het nieuws te horen kregen, vroeg Keri of we haar organen konden doneren als we de zwangerschap zouden vervolmaken. Toch verlieten we de dokterspraktijk en brachten we de volgende 48 uur in twijfel door.”

“Het was verschrikkelijk. We overwogen om de zwangerschap te beëindigen. We moesten wel. Zouden we het gewicht van de komende 20 weken wel aankunnen? In onze hoofden ging het steevast over het verlies van een kind in plaats van het verlies van een zwangerschap, en ja, er is een verschil.”

Eva, gever van leven

Het koppel ging door, en koos de naam Eva voor hun kleine meisje, “gever van leven”. Het doel was simpel: “Eva laten geboren worden, haar verwelkomen in deze wereld om te sterven en haar de gift van het leven laten schenken aan een andere familie.”

Omdat het meisje een zeldzame hersenaandoening ontwikkelde die ervoor zou zorgen dat ze in essentie geen hersenen had, was er geen enkele hoop voor haar. Maar haar hartje en andere organen werkten wel naar behoren, dus Eva was een zeer geschikte kandidaat voor orgaandonatie, hoe hard dat ook mocht zijn.

“Wat we onverwacht toch nog vonden, was vreugde in de zwangerschap. We praatten met veel plezier over onze kleine Eva en elke dag groeide onze liefde voor haar. We keken ernaar uit om haar ouders te worden.”

“Ik ben hier niet klaar voor”

Twee weken voor de bevalling voelde Keri echter dat er iets mis was. Eva bewoog niet meer in haar buik. (Dat deed ze voordien wel, omdat haar hersenstam wel intact was en die basismotoriek controleert) Eenmaal in het ziekenhuis klonk meer hartverscheurend nieuws: Er was geen hartslag meer te bespeuren, Eva was al voor haar geboorte overleden.

“Ik herinner me enkel nog dat ik herhaalde: Ik ben er niet klaar voor, ik ben er niet klaar voor, ik ben er niet klaar voor. Ik had nog twee weken moeten hebben. Eva was weg voor we haar ooit konden ontmoeten.”

“Keri rolde op haar zij en legde haar beide handen over haar gezicht en liet een rauwe, intriest snikkende kreet ontsnappen. Ik stond er zachtjes met mijn hoofd te schudden. We hadden alles juist proberen te doen, probeerden aan anderen te denken, om elke stap te nemen die nodig was om ons plan te doen werken.”

“Dat deed het niet. Geen orgaandonatie. Niet eens voor plan B: research. Het woord dat in mijn hoofd rondspookt is teleurstelling. Dat doet het geen eer aan, want het is een diepe teleurstelling. Van het soort dat me voor eeuwig zal achtervolgen.”

Ik hoop dat ik ooit in haar ogen kan kijken

Enkele minuten na de bevalling kwam er echter toch nog een sms’je dat alles veranderde. Orgaandonatie was finaal geen optie meer, maar Eva zou nog wel haar oogjes kunnen doneren. “Het is raar om te zeggen dat het ergste moment van mijn leven waarschijnlijk ook het beste moment van mijn leven was.”

“Het was niet wat we gepland hadden, of waar we op gehoopt hadden, maar het was alles wat we nodig hadden op dat moment. Ik heb mijn hoofd in mijn armen begraven en heb harder gehuild dan ooit tevoren. Keri bedekte haar gezicht met haar handen en deed hetzelfde. Tranen van geluk.”

Het paar kon hun dochtertje nog even in hun armen houden en ook hun zoontje Harisson kon nog even kennismaken met het, zij het al overleden, zusje waar hij zo naar uitgekeken had. “Ik kijk ernaar uit om op een dag misschien in haar ogen te kunnen kijken”, schrijft Royce nog. “Maar meer dan dat, dat haar ogen haar moeder zullen kunnen zien, haar vader en haar broer.”

Dit artikel is een gecondenseerde bewerking van de blog van Royce Young, die je hier kan lezen.