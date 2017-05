Huiveringwekkende bewakingsbeelden tonen hoe moordenaar het lichaam van zijn dode vriendin in koffer over straat sleurt

Een Britse rechtbank heeft vandaag bewakingsbeelden getoond in het proces over de moord van Gergana Prodanova. Zij werd vermoedelijk vermoord door haar toenmalige ex-partner Kostadin Kostov, die haar lichaam daarna in een reiskoffer over straat vervoerde vooraleer hij het dumpte.

Kostov zou de vrouw uit jaloezie hebben vermoord nadat ze verliefd werd op een andere man. Pas drie dagen na de moord zou hij het lichaam van zijn ex-partner gedumpt hebben, onder een hoop twijgjes naast een treinspoor.

De rechtbank hoorde hoe de man tot twee keer terugging naar de plaats waar hij het lichaam had achtergelaten om de koffer te checken. Ondertussen zou hij op zijn smartphone ook opgezocht hebben hoe lang het duurt voor een mensenlichaam om te ontbinden. Kostov zelf beweert dat die zoekopdracht verkeerd vertaalt zou zijn uit het Bulgaars.

“De beklaagde ontkent dat hij zijn telefoon gebruikt heeft om opzettelijk te zoeken naar het ontbindingsproces van het menselijk lichaam”, zo klonk het bij monde van zijn advocaat. “Hij zei dat hij bezorgd was dat Gergana Prodanova drugs had gekregen van (haar nieuwe liefde), Tihomir Todorov en dat hij opzocht hoe lang drugs traceerbaar bleven in het menselijk lichaam.”

Een vertaler die de zoekopdrachten bekeek vond dat een op zijn best twijfelachtige bewering: “Er was geen vermelding van drugs of een woord dat mogelijk geïnterpreteerd zou kunnen worden als drugs. Er is een nadruk op “lijk”. Het woord dat gebruikt werd is dat voor een dood lichaam. Het is het laatste woord in de zin.”

Een uitspraak in de zaak is er nog niet.