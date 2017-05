Kim en Kanye lanceren kleding voor kinderen

Nu Kanye West bekomt van zijn instorting en ook zijn vrouw Kim het wat rustiger aan doet, hadden de twee tijd om even de koppen bij elkaar te steken. Het resultaat is een collectie kinderkleding gebaseerd op de garderobe van hun eigen kinderen North en Saint.

De kindercollectie is een ode aan Calabasas, de thuishaven van Kim en Kanye. Niet alleen qua stijl, ook de productie zou volgens de sterren volledig in Calabasas gebeuren. In de collectie zitten stoere bomberjackjes, hoodies en joggings in gafische prints. Het meest opvallende stuk zijn de kleine slip dresses in zijde en kant, die zo uit de jaren negentig lijken te komen. Courtney Love zou trots zijn.

