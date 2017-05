Eden Hazard is veruit de rijkste voetbal-Belg, maar haalt niet eens de top tien over het Kanaal

Vorige week maakten wij in ons weekblad Fan de 50 allerrijkste voetbal-Belgen van afgelopen jaar bekend. Daaruit bleek dat er in de top tien slechts één actieve sporter prijkt: Chelsea-draaischijf Eden Hazard. Hij heeft een vermogen van € 58.085.000 en zet daarmee eerste achtervolger Marouane Fellaini (€ 44.879.833) stevig in de schaduw. Vergeleken met de Rich List van de Engelse krant The Mirror staat Hazard echter niet eens in de top tien...

Ontdek hier wie de 50 rijkste voetbal-Belgen van het moment zijn!

In de derde editie van onze Football Rich List, de unieke ranglijst van rijkste Belgen in het voetbal waarmee Fan als eerste en enige medium sinds 2015 jaarlijks uitpakt, stond Eden Hazard als eerste actieve voetballer op een negende plaats. Op één staat Anderlecht-bestuurder Alexandre Vandamme, met een vermogen van € 3.145.411.000, gevolgd door Roland Duchâtelet, Marc Coucke, Paul Gheysens en Bart Verhaeghe.

Ook de Engelse krant The Mirror plaatste een Rich List online van sporters met de Engelse nationaliteit of sporters die actief zijn in Engeland. Op nummer één prijkt Formule 1-piloot Lewis Hamilton, met een geschat vermogen van € 155.000.000. Dat is 40 miljoen meer dan vorig jaar, mede door een goed Formule 1-seizoen. De Zweedse aanvaller Zlatan Ibrahimovic van Manchester United komt voor het eerst in de lijst en prijkt meteen op plaats twee, met een geschat vermogen van 130 miljoen euro.

Eden Hazard valt net buiten de top tien, want omgerekend heeft de Spaanse coach Pep Guardiola van Manchester City een iets groter vermogen: 60 miljoen euro, vergeleken met de 58 miljoen van Eden Hazard...

De Britse top tien (+ vergelijking met vorig jaar):

1. Lewis Hamilton (Formule 1): 155 miljoen euro (+ 40 miljoen euro)

2. Zlatan Ibrahimovic (voetballer): 130 miljoen euro (nieuw in de top tien)

3. Wayne Rooney (voetballer): 110 miljoen euro (+ 15 miljoen euro)

4. Jenson Button (Formule 1): 100 miljoen euro (+ 10 miljoen euro)

5. Rory McIlroy (golfer): 98 miljoen euro (+ 30 miljoen euro)

6. Andy Murray (tennisser): 90 miljoen euro (+ 25 miljoen euro)

7. Jose Mourinho (voetbalmanager): 72 miljoen euro (+ 12 miljoen euro)

8. Gareth Bale (voetballer): 65 miljoen euro (+ 25 miljoen euro)

9. Luol Deng (basketbal): 60 miljoen euro (+ 8 miljoen euro)

10. Pep Guardiola (voetbalmanager): 60 miljoen euro (nieuw in de top tien)