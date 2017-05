Hij prijkt op de cover van menig stationsromannetje, maar David is bepaald geen lieverdje

David E. Byers heeft al voor meerdere covers van stationsromannetjes geposeerd en timmerde hard aan een modellencarrière. Nu is het feit dat hij onlangs opgepakt werd niet noodzakelijk een belemmering voor die carrière, maar allicht zal hij zijn activiteiten toch een tijdje moeten staken.

“Er was nooit enige aanwijzing dat hij zoiets als dit zou doen”, aldus fotograaf Michael Stokes, die Byers zo’n beetje op de kaart zette als model en vaak met hem gewerkt heeft. Ook hij had nooit zien aankomen dat de man die bekend stond om zijn “edgy, bad boy look” gezocht zou worden voor meerdere overvallen.

Byers werd in op zijn minst vier Amerikaanse deelstaten gezocht voor verschillende overvallen. Deze week kwam de klopjacht eindelijk ten einde toen hij in San Diego gearresteerd kon worden door de FBI. In Connecticut alleen al zou de man twee weken geleden op twee dagen tijd nog tweemaal een bank beroofd hebben en een tankstation.

Een bericht gedeeld door Michael Stokes (@stokes_photo) op 2 Jun 2015 om 12:11 PDT

Die rooftocht leidde tot een intensieve zoekactie van de politie, die op zijn beurt weer uitmondde in een achtervolging met de auto. Het lijkt bijna of Byers droomt van een carrière als slechterik in een Bond-film. De politie van Connecticut kon hem niet vatten en Byers ontsnapte.

In Pennsylvania werd hij opnieuw gesignaleerd, ook daar werd hij achtervolgd door de politie, maar alsof het zo moest zijn, ook daar kon hij ontsnappen. Twee dagen lang kon hij onder de radar blijven, maar dan was zijn geluk op. Hij werd gezien in San Diego en kon daar opgepakt worden.

“Ik denk dat zijn probleem is dat hij een echte people pleaser is”, aldus Stokes. “Hij wil altijd bepaalde mensen plezieren, en dat doet hem ontsporen.”