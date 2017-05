Jasper Stuyven na derde plaats in Giro: “Nooit gevoel dat ik aan het spurten was”

Voor de start van de rit mocht Jasper Stuyven pronken in de witte trui van beste jongere. Lukas Pöstlberger en Caleb Ewan gingen hem in dat klassement vooraf, maar zij hadden al een andere trui om aan te trekken. De 25-jarige Leuvenaar deed zijn trui alle eer aan en sprintte naar de derde plaats.

“Gisteren zat ik te ver voorin. Vandaag zat ik op 1 kilometer van de meet in een verloren positie. Maar gelukkig kon ik nog opschuiven in het wiel van Rui Costa. Ik word finaal derde, maar heb nooit het gevoel gehad dat ik echt aan het sprinten was voor de winst. Dus ben ik wel content.”

Stuyven droomt in deze Giro van een ritzege en ook de paarse puntentrui. In dat klassement rukt hij op naar plaats zeven. In de wetenschap dat Greipel niet zal uitrijden en hij van de aanwezige sprinters het vlotst kan klimmen, zit de renner van Trek-Segafredo perfect op schema. (bvc)

“Het was een mooie spurt, één met wind mee”, vervolgde de Vlaams-Brabander. “Een kilometer voor de streep zat ik nog te ver achterin, maar ik had het geluk dat ik het wiel kon grijpen van een renner die naar voren reed. Ik hou ervan om me ‘in de mix’ te gooien. Ik denk dat ik een goeie spurt reed, en ik ben dan ook blij met het resultaat. Ik hou eigenlijk eerder van zwaardere ritten waarin spurters als Greipel worden gelost. Als dat niet gebeurt, probeer ik er toch het beste van te maken, en soms levert dat een mooie podiumplek op.”