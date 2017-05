Higuain redt hachje Juventus in extra tijd na weergaloze goal stadsgenoot

Gonzalo Higuaín averts Juventus's first home loss since August 2015 with a late equalizer! #JuveTorino #DerbyDellaMole pic.twitter.com/MDTNjs7RW3

Juventus heeft in de Turijnse stadsderby maar nipt een eerste thuisnederlaag dit seizoen kunnen vermijden. Na een magistrale vrije trap van Ljajic was stadgenoot Torino lang op weg naar een stunt, maar Higuain redde de Oude Dame met een klassegoal in de 91e minuut. Daardoor komt een zesde titel op rij nu wel erg dichtbij voor de Bianconeri.

Juventus kon in het eigen Juventus Stadium een serieuze optie nemen op een nieuwe Scudetto als het de scalp nam van stadgenoot Torino. Een hapje, zou je denken als je de statistieken van de Oude Dame in eigen huis erbij pakt. Dit seizoen nog niet verloren. Ook in 2016 geen nederlaag op eigen veld moeten incasseren. Wat zou Torino daar iets tegen inbrengen? Een vraag die in minuut 52 weggeknald werd door Adem Ljajic, die met een adembenemende vrije trap de bezoekers op voorsprong bracht.

Adem Ljajic silenced the Juventus Stadium with this incredible free kick!#JuveTorino

Vier minuten later moest Torino wel verder met tien man na een tweede geel voor Acquah. Maar Juventus kon de verdedigingsmuur van zijn stadsgenoot niet doorbreken. Tot Gonzalo Higuain in de 91e minuut met een gekruist schot Joe Hart toch wist te verschalken. Zo komt er een einde aan de indrukwekkende reeks van Juventus: 33 thuisoverwinningen op een rij!

Met nog drie matchen te gaan heeft Juve nu acht punten voorsprong op Napoli, dat met twee doelpunten en een assist van Dries Mertens won van Cagliari. AS Roma kan naderen tot op zeven punten als het zondag de match tegen AC Milan wint. Volgende week kan Juventus een zesde landstitel op rij binnenhalen als het wint of gelijk speelt tegen... AS Roma. Van een titelmatch gesproken...