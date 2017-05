Onze reporter ging met 500 patiënten mee naar Nederland om daar goedkope medicijnen te kopen

Een stoet bussen met 400 medicijntoeristen is gisteren naar Hulst in Nederland getrokken om er goedkoop geneesmiddelen in te slaan. Het was een actie tegen het beleid van gezondheidsminister Maggie De Block, die nogal uit haar voegen was gebarsten. “Mijn apotheker zal niet content zijn als hij ziet hoeveel medicamenten ik hier heb gekocht.”

Het heeft iets van een schoolreis. Iedereen op de bus krijgt een lunchpakket en een flesje water. En een consumptiebonnetje om op te doen in een café naar keuze in Hulst. Het heeft ook iets van een groot uitgevallen drugstoeristentrip naar Holland. Voor legaal spul dan. De bussen vertrekken vanuit Deurne, Hoboken, Zelzate, Schaarbeek en Molenbeek. Erop – veelal oudere – mensen die hebben ingetekend op de actie van Geneeskunde voor het Volk om goedkoop medicijnen te gaan shoppen in Nederland.

Geneeskunde voor het Volk is een vereniging van huisartsen die gratis geneeskunde aanbiedt en is een vehikel van de radicaal linkse PVDA. Ze voeren actie tegen minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD), die een rist medicamenten niet meer zal terugbetalen. Dus trekken ze naar Hulst, in Zuid-Nederland, waar de medicijnen flink goedkoper zijn, om te tonen dat het zo ook kan.

Acht bussen

Het was kleinschalig bedoeld, maar het aantal inschrijvingen schoot de hoogte in, waardoor uiteindelijk acht bussen met ruim 400 landgenoten naar Zeeland trekken. “Mijn apotheker zal niet content zijn als hij ziet welk een hoop medicamenten ik hier heb gekocht”, zegt Jef Mulder (69), een gepensioneerde postbode uit Hoboken. “Maar wat wil je? Ik heb gerief nodig voor mijn bloeddruk, voor de prostaat, tegen het maagzuur en tegen de pijn. Tachtig euro heb ik hier betaald, voor een voorraad waarmee ik een maand of twee toekom. Thuis betaal ik daar meer dan het dubbel voor. Reken maar uit, hé. Dat is 500 euro per jaar uitgespaard.”

Geneeskunde voor het Volk legt acht bussen in naar Hulst om er goedkoper medicijnen in te kopen. 400-500 mensen gaan mee. Voorzitter Peter Mertens van de PVDA

Politieke kleur

In Hulst zien ze de medicijntoeristen graag komen. Er kwamen altijd veel Belgen over de vloer. Vroeger vooral voor de wietwinkels en de seksshops. Dan zijn geneesmiddelenshoppers toch iets respectabeler. “Wij komen op onze beurt goedkoper tanken bij jullie”, zegt burgemeester Jan-Frans Mulder van Hulst (CDA). “Het ene plezier is het andere waard. Ik hoop in elk geval op nog meer medicijntoeristen. Wij kunnen er maar wel bij varen.” Dat dit busladingen sympathisanten zijn van radicaal links, deert de christendemocraat weinig. “Hun politieke kleur maakt niet uit, zolang ze maar geholpen zijn.”

Het is trouwens niet alleen radicaal links dat kritiek heeft op het beleid van De Block. Dat Geneeskunde voor het Volk erin slaagt acht bussen met medicijntoeristen te vullen, wijst er volgens de Christelijke Mutualiteit (CM) op “dat er dringend een debat nodig is over de kostprijs van geneesmiddelen”.

Kiwimodel

Dokter Dirk Van Duppen, die de trip naar Hulst organiseert, pleit voor het Kiwimodel. Een systeem van openbare aanbestedingen waarbij alleen het geneesmiddel van de goedkoopste producent wordt terugbetaald. “Hier in Nederland bestaat er een variant van dat systeem. Hier zijn het de private ziekteverzekeraars die de aanbestedingen doen. Daardoor is de prijs van verschillende medicijnen met een factor tien gedaald. Het kan dus. De maagzuurremmer Omeprazole kost bij ons 42 euro. Maggie De Block heeft overigens net beslist dat die niet meer wordt terugbetaald, dus het is de patiënt die de volle pot betaalt. Wel, die kost hier in Nederland drie euro. Dat is veertien keer goedkoper.”

Koffie met koekje

Zijn de apothekers en de uitbaters van koffiehuizen in het vestingstadje Hulst blij met al die Belgische medicijntoeristen, dan zijn de Belgische apothekers dat net iets minder. “Natuurlijk is dit slecht voor onze winkel”, zegt voorzitter Lieven Zwaenepoel van de Algemene Pharmaceutische Bond (APB), de beroepsfederatie van Belgische apothekers. “Kijk, dit is een sympathieke actie. Het is belangrijk dat er goedkope geneesmiddelen zijn. En een rechtgeaarde Marxist moet voor dat kiwimodel zijn. Nemen van de rijken en geven aan de armen. Maar het is niet slim. Voer het wereldwijd in en niemand zal nog investeren in de ontwikkeling van medicijnen.”

Maar met de investeringen in de ontwikkeling van nieuwe medicijnen zijn de Maria’s en de Jeffen op de bussen van dokter Van Duppen nu even niet bezig. Zij zijn blij dat ze Apotheek Hulst kunnen buiten stappen met een grote portie pillen aan de helft van de Belgische prijs. En dat ze zich even verderop op een terras een koffie met een koekje kunnen bestellen. Te betalen met hun consumptiebonnetje.