Herman Brusselmans zot van Take That, maar “fuck Jacques Brel”

“Ik heb altijd beweerd dat ik een hardrocker ben, maar Patience van Take That zit fantastisch in elkaar en is ook fantastisch gezongen.” Dixit Herman Brusselmans in Zot Gedraaid, het programma van Kris Wauters op Joe.

“ Vaak hebben boysbands tot nu toe hele goede dingen gedaan. Het is niet alleen een guilty pleasure, maar ook een soort van troost. Ik zet Patience vaak midden in de nacht op, want ik leef ’s nachts.” Wie hij niet graag hoort, is Jacques Brel. “De hele figuur spreekt me niet aan, de muziek ook niet. Ik vind het gezaag, het werkt op m’n zenuwen. Ik vind het gewoon slecht. Die theatraliteit en dat drama waarmee hij liedjes live bracht. Neen, hij doet het niet voor mij. Fuck Jacques Brel, weg daarmee!”