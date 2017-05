Tientallen ontvoerde schoolmeisjes bevrijd uit handen Boko Haram

De Nigeriaanse president heeft bevestigd dat terreurgroep Boko Haram 82 meisjes die in 2014 ontvoerd werden uit hun school in Chibok heeft vrijgelaten. In ruil daarvoor werden een aantal Boko Haram-leden vrijgelaten uit de gevangenis.

“Na lange onderhandelingen hebben onze veiligheidsdiensten deze meisjes teruggenomen, in ruil voor een aantal verdachten van Boko Haram die vastgehouden werden door de autoriteiten”, klonk het in een verklaring van het kabinet van president Muhammadu Buhari op Facebook.

Het kabinet van de president uitte ook de “diepe dankbaarheid” van de president voor de partijen die hielpen de vrijlating te bekomen, onder meer de Zwitserse regering, het Internationaal Comité van het Rode Kruis en andere lokale en internationale ngo’s. De vrijgelaten meisjes zullen zondag aankomen in Abuja, en ontvangen worden door de president, klonk het nog.

Boko Haram ontvoerde in 2014 in totaal 276 meisjes uit een middelbare school in Chibok, in het noordoosten van het land. De internationale beroering daarover was enorm, en BBOG kreeg steun van vooraanstaande mensen als Michelle Obama, Alicia Keys en Angelina Jolie. In de weken na de ontvoering konden 57 meisjes ontsnappen, en in oktober vorig jaar liet de terreurbeweging al eens 21 meisjes vrij.

Onderhandelingen

Volgens de Britse zender BBC werden de meisjes vrijgelaten na gesprekken met de regering. Vorige maand zei de Nigeriaanse president Muhammadu Buhari dat de regering constant contact hield via onderhandelingen en lokale inlichtingen om de overblijvende meisjes en andere ontvoerde mensen ongedeerd vrij te krijgen.

Onder de schoolmeisjes waren vele christenen, en zij moesten zich tijdens hun gevangenschap bekeren tot de islam en met hun ontvoerders trouwen.