Vrouw wandelt voor het eerst in 11 jaar voor wel heel goede reden

Het is een droom voor veel jonge meisjes: in een mooi trouwkleed naar het altaar wandelen om het jawoord te geven aan haar droomprins. Voor de Britse Jessica was dat niet anders. Al moest ze wel een extra obstakel overwinnen: door haar ziekte had ze al meer dan 10 jaar niet meer gewandeld.

Jessica was een doodnormale tiener, klaar om aan de prestigieuze universiteit van Cambridge te gaan studeren, toen er bij haar het chronischevermoeidheidssyndroom werd vastgesteld. Daarbovenop kreeg ze ook nog eens osteoporose. Vermoeidheid, pijnlijke spieren en zwakke botten zijn dus haar realiteit.

Ondertussen was het al elf jaar geleden dat Jessica nog eens op haar eigen benen had gestaan. De dokters waren ervan overtuigd dat in een rolstoel zitten voor haar het hoogst haalbare zou zijn. Wandelen zou ze nooit meer kunnen. Maar daar dacht Jessica duidelijk anders over.

Een jaar lang volgde ze fysio en nam ze medicatie, zodat ze op haar grote dag zelf naar het altaar zou kunnen stappen. Iets wat haar uiteindelijk ook lukte .“Het resultaat van vastberadenheid en doorzettingsvermogen”, zegt Jessica. “En dit is nog maar het begin. Mijn toekomst zijn niet die vier muren. Als ik één ding heb beseft door zo ziek te zijn, is het dat je gewoon moet leven”, aldus de overgelukkige bruid.