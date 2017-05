Voetbalcel legt 78(!) minderjarigen een stadionverbod op

Het aantal minderjarigen met een stadionverbod is in twee jaar tijd met 123 procent gestegen. Dat meldt La Capitale op basis van cijfers van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Op dit moment is er voor 78 jongeren zo’n verbod uitgesproken.

De voetbalwet in ons land staat toe om jongeren vanaf veertien jaar een stadionverbod op te leggen bij wangedrag. Binnenlandse Zaken gaf tot nu toe echter nog nooit cijfers vrij over de kwestie, maar deed dat nu wel na een parlementaire vraag van volksvertegenwoordiger Emmanuel Burton (MR).

Alleen in 2016 werden liefst 78 minderjarigen verbannen van de Belgische velden, zo blijkt. Het gaat om straffen tussen de drie maanden tot vijf jaar. Tot welke clubs ze behoorden, kon minister Jan Jambon (N-VA) niet zeggen, maar het gaat om 65 Nederlandstalige, 12 Franstalige en 1 Duitstalige jongeren. In vergelijking met 2015 is dat een stijging met 42 procent (55).

Maar de stijging is nog opmerkelijker als je de cijfers vergelijkt met die van twee jaar geleden. In 2014 hadden maar 35 minderjarigen een stadionverbod. Twee seizoenen later ligt dat aantal (78) dus liefst 123 procent hoger.

Inbreuken

Welke inbreuken hebben de jongeren dan begaan? “Een beetje van alles”, zegt Cathy Van den Berghe, directrice van de Voetbalcel van Binnenlandse Zaken. “Dat varieert van bevelen negeren, over vechtpartijen, het gooien van voetzoekers tot het gebruik van Bengaals vuur.”

“De jongeren beseffen nog niet altijd dat zulke zaken niet toegelaten zijn. En omdat ze weten dat we hen niet kunnen beboeten, geven veel volwassen dat vuurwerk door.”

De jongeren hebben - net als de volwassenen - het recht om tegen hun straf in beroep te gaan. “In hun geval wordt de zaak dan bekeken door een jeugdrechtbank.”

Op 31 december 2016 waren er in totaal 803 stadionverboden in voege. Dat is ongeveer hetzelfde als in dezelfde periode een jaar eerder (822). Er moest ook voor 574.725 euro aan boetes betaald worden, het hoogste bedrag sinds 2007.