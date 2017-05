Sofie Goos maakt een jaar na messteek succesvolle comeback: “Het is allemaal niet voor niets geweest”

Bijna een jaar nadat ze tijdens een trainingsloop in het Antwerpse Park Spoor Noord in de rug werd gestoken, heeft triatlete Sofie Goos zondag in Lissabon haar rentree in competitie gevierd. In de Portugese hoofdstad finishte ze op een knappe vijfde plaats. De pas 37 jaar geworden Antwerpse werkte de 70.3 triatlon (1,9km zwemmen, 90km fietsen en 21,1km lopen) af in 4u20:37.

“Ik was héél onzeker vooraf”, verklapte Goos na afloop. “Maar ik had ook wel enorm veel zin om er in te vliegen. Het was exact een jaar geleden dat ik mijn eerste triatlonwedstrijd had gedaan. De 10 Miles in Antwerpen waren twee weken geleden met een tijd onder het uur wel beter geweest dan vooraf gehoopt, maar achteraf heb ik toch een stevige reactie gehad van mijn lichaam. Na de wedstrijd ben ik als een blok in slaap gevallen. Ik dacht bij mezelf: ‘Oei, wat gaat dat geven als ik drie disciplines na elkaar moet afleggen? Ga ik wel voldoende kunnen recuperen?’ Ik vroeg me echt wel af of ik nog mee zou kunnen. Wie mij een beetje kent weet dat ik nergens deelneem om simpelweg de hoop te vergroten.”

“Het zwemnummer was niet goed. Gelukkig kwam ik naast mijn ex-ploeggenote ex-ploegmaat Corinne Abraham - een mindere zwemster - terecht en samen zijn we aan het fietsen begonnen. Ik kwam als twaalfde uit het water. Op de fiets had ik wel een goed gevoel. Ik zag op mijn wattagemeter dat ik steeds boven de 200 watt kon trappen en dan weet ik dat ik goed bezig ben. Ook het lopen ging goed. Uiteindelijk sprintte ik nog naar de vijfde plaats en finishte ik op twee minuten van het podium. Als de wedstrijd nog vijf kilometer langer was geweest had ik dat podium nog wel gehaald. Maar goed, ik heb er echt van genoten.”

“Ik ben zo blij. Tijdens de wedstrijd heb ik nog maar eens gemerkt hoe graag ik deze sport beoefen. Ik voel me eindelijk terug volwaardig triatlete. In de laatste kilometers heb ik nog vaak teruggedacht aan het voorbije turbulente jaar. Die messteek die volgende week exact een jaar geleden is. Het harde werk om fysiek terug top te zijn. En de zoektocht naar sponsors waar mijn partner Jef mij zo hard mee heeft geholpen. Jef stond ook aan de finish op me te wachten en toen kwamen alle emoties toch wel terug naar boven. Het is dus allemaal niet voor niets geweest. De voorbije maanden heb ik mij zo vaak afgevraagd of ik ooit nog wel terug op niveau zou kunnen komen. Na vandaag is die onzekerheid weg. Er kan definitief een streep onder het verleden. Ik kan al uitkijken naar de nabije toekomst. Op 11 juni neem ik deel aan de volledige triatlon van Venentië. Misschien dat ik tussendoor ook nog meedoe aan de halve triatlon van Salou. Maar allicht neem ik dan weer te veel hooi op mijn vork.”

Van Cleven negende bij de mannen

De Britse Lucy Charles won de wedstrijd in Lissabon. Ze zette uiteindelijk 4u07:24 op de tabellen en haalde het zo met een voorsprong van meer dan zes minuten op de Portugese Vanessa Fernandes (4u13:58). De derde plaats was voor de Deense Line Thams (4u18:20).

Bij de mannen eindigde Michael Van Cleven in 3u52:15 op de negende plaats. De zege was voor de Portugees Joao Pereira (3u41:23).