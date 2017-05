Zo kan het ook: Echte Feyenoord-fans steken spelers hart onder de riem na nederlaag in titelmatch

De supporters van de Nederlandse voetbalclub Feyenoord Rotterdam beleefden zondag een vreselijk dag. Wat het eerste titelfeest in 18 jaar had moeten worden, draaide uit op een regelrechte nachtmerrie. Feyenoord verloor verrassend zijn kampioenenmatch op het veld van Excelsior met 3-0. Een deel van de harde kern brak nadien het centrum van Rotterdam af, maar de echte fans bleven hun team steunen en staken de spelers achteraf een hart onder de riem. Feyenoord kan volgende week nog kampioen spelen als het thuis wint van Heracles Almelo.

Amper 4.000 toeschouwers mochten binnen in Woudestein, het stadion van stadsrivaal Excelsior waar traditieclub Feyenoord geschiedenis kon schrijven met hun eerste titel van de 21ste eeuw. Ruim tien keer zoveel mensen trokken echter naar Feyenoord-stadion de Kuip. De middag begon veelbelovend. Ze zongen, ze sprongen en ze dansten alsof er geen morgen meer zou zijn. Een licht aangepaste versie van ‘Sweet Caroline’ galmde door de boxen. You’ll Never Walk Alone, a cappella.

Maar toen in de tweede helft Feyenoord 3-0 op achterstand kwam en duidelijk werd dat de titel niet gevierd zou kunnen worden, sloeg de sfeer in De Kuip helemaal om. Feyenoord-fans bromden en riepen bij elke foute pass van hun favoriete club en de harde kern begon gefrustreerd op de omheining te beuken. Vijf minuten voor tijd was het zelfs voor de grootste optimisten wel duidelijk dat Feyenoord zich niet tot kampioen zou kronen. Het stadion zat hoop en al nog halfvol en er was niet eens een aanleiding op de grote schermen toen één van de diehards begon en de rest volgde - “Feyenoord altijd, altijd Feyenoord”, galmde door het stadion. Bengaals vuur werd ontstoken. Mensen stonden met tranen in de ogen, maar weigerden hun club te laten vallen.

En terwijl een deel van de harde kern besloot om herrie te gaan schoppen in het centrum van Rotterdam (lees meer). bleven de echte fans aan De Kuip wachten op de spelersbus. Niet om de spelers de les te spellen - zoals wel vaker gebeurt - maar om hen een hart onder de riem te steken. Feyenoord kan immers volgende week in de eigen Kuip alsnog kampioen spelen als het wint van Heracles Almelo.

De spelersbus van #Feyenoord wordt door honderden fans toegejuicht bij De Kuip. "We worden kampioen." #excfey pic.twitter.com/Bxtf8NS5RM — FOX Sports (@FOXSportsnl) 7 mei 2017

