Kortrijk-voorzitter Allijns is woedend en gaat met grove borstel door spelerskern

Lachwekkend en schrijnend tegelijk was de prestatie van KV Kortrijk tegen Roeselare. KVK-voorzitter Joseph Allijns is het zat en houdt deze zomer grote kuis. “Nog twee weken, en dan is het eindelijk gedaan”, zucht Allijns. “Iedereen wordt correct betaald, maar als je ziet hoe bepaalde spelers er met hun pet naar gooien... Voor sommigen is het nu finaal gedaan. We hebben een lijst met spelers die weg moeten. Zij die de trui van KVK dragen, maar zich niet inzetten, hebben hier niks meer te zoeken.”

Aan wie Allijns exact refereert, wil de man niet zeggen. Al is de rekening na zaterdag snel gemaakt. Aan jongens zoals Van Der Bruggen, Kaminski, De Smet en D’Haene wordt niet geraakt. Het probleem lijkt zich in het Franstalige gedeelte van de groep te situeren. “We mogen niet iedereen over dezelfde kam scheren, maar het is tijd voor tabula rasa”, gaat Allijns verder. “Het gaat hier ook niet enkel over de mentaliteit, maar ook over het niveau. Belhocine wordt geconfronteerd met een zieke kleedkamer, maar zijn inzet blijft. Om de ziekte te bestrijden, moeten we de oorzaken wegsnijden. En dat gaan we doen, geloof mij maar.”