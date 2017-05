Galatasaray maakt een rotseizoen door in Turkije. De Turkse traditieclub staat pas op de vierde plaats in de Süper Lig. Zaterdagavond verloor het op de koop toe ook nog eens met 1-3 van Kasimpasa. Gelukkig was er nog dit waanzinnig doelpunt van Wesley Sneijder om de bittere pil een beetje te verzachten.