Club, Gent en Genk strijden om “dure vogel” Sylla

AA Gent, Club Brugge en Racing Genk strijden samen met enkele buitenlandse clubs, waaronder Mainz en Metz, om de Senegalese spits Mamadou Sylla (23) van Eupen. Sylla maakte dit seizoen twaalf goals voor de Panda’s.

Sylla wordt gehuurd van het Spaanse Espanyol, maar in het huurcontract staat een aankoopoptie van 2,5 miljoen euro. Eupen is van plan die te gebruiken om Sylla meteen met winst door te verkopen. Dat lijkt te gaan lukken gezien het rijtje gegadigden die het tegen elkaar kan uitspelen. Zo zou Club Brugge nu al bereid zijn om 3,5 miljoen euro neer te tellen.

Ook AA Gent-coach Hein Vanhaezebrouck is naar verluidt persoonlijk overtuigd van de kwaliteiten van de 1m84 grote spits. AA Gent moet komende zomer sowieso op zoek naar aanvallende versterking, want Bjedov overtuigt niet, Kujovic werd al lang opgegeven en Perbet krijgt nog nauwelijks nog speelminuten.

Racing Genk zou dan weer deze winter al interesse getoond hebben in Sylla én in de 24-jarige doelman van Eupen, Hendrik van Crombrugge. Ook AA Gent, Standard en Club Brugge zouden geïnteresseerd zijn in de doelman. Standard vindt hem “interessant maar te duur” en bij Club Brugge werd twee weken geleden nog ontkend dat ze Van Crombrugge volgen.

Eupen wil alleszins snel duidelijkheid in het dossier-Sylla, mogelijk komt er zelfs deze week al een beslissing.