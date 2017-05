Zoektocht naar Belgische Syriëstrijders uit vrees voor aanslag

In Frankrijk is de politie gevraagd om uit te kijken naar een Afghaan en twee Belgen. Volgens een opsporingsbericht worden ze gezocht op verdenking van de dreiging van een aanslag op het Franse grondgebied.

De twee gezochte Belgen zijn Bilal Al Marchohi uit Antwerpen en Tarik Jadaoun uit Verviers. Vooral die laatste staat bekend bij ons gerecht. Jadaoun (29) wordt beschouwd als de nieuwe ­Abdelhamid Abaaoud, de Molenbekenaar achter de aanslagen in Parijs. De twee verdachten trokken in 2013 en 2014 naar Syrië. ­Jadaoun dook eerder ook al op in een ISIS-video over de aanslagen in ons land.

Het opsporingsbericht werd bekendgemaakt door de Franse journalist Jean-Paul Louis Ney. Hij maakte vorige maand ook een Interpol-seining publiek van Antwerpenaar Youssef E.O. Die werd daardoor verkeerdelijk beschuldigd als de voortvluchtige schutter van de aanslag op een politieagent aan de Champs-Elysées.

Het federaal parket in ons land wilde gisteren “geen commentaar” kwijt over het opsporingsbericht. Gerechtelijke bronnen betreuren wel de verspreiding van de interne politiefoto’s omdat dat terreurverdachten zou kunnen alarmeren of versneld doen overgaan tot actie.

Dezelfde Franse journalist verspreidde gisteravond ook nog een opsporingsfoto van de Belgische Syriëstrijder ­Redwane Hajaoui (24). Hij is een vriend van Tarik Jadaoun uit Verviers en dreigde in videoboodschappen eerder met aanslagen in Frankrijk en ons land. Volgens de laatste berichten zou hij gesneuveld zijn in Syrië.