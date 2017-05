Afghaans leger doodt hooggeplaatst ISIS-kopstuk

Het kopstuk van Islamitische Staat in Afghanistan is omgebracht door speciale eenheden van het Afghaanse leger. Dat bevestigt de regering in Kaboel zondag. Abdul Hasib werd gedood tijdens een raid op een safehouse van de terreurgroep in Nangarhar, een provincie in het oosten van het land. Daarbij kwamen ook enkele van zijn kompanen om het leven.

Hasib wordt verantwoordelijk gehouden voor de aanval op een militair hospitaal in Kaboel begin maart, waarbij 49 doden vielen.

In Nangarhar strijdt het Afghaanse leger tegen ISIS met luchtsteun van de Verenigde Staten. Zaterdag kwamen nog twee Amerikaanse militairen om het leven bij gevechten met IS-jihadisten. Vorige maand lanceerden de Amerikanen een erg krachtige bom op de heuvels waarin jihadisten zich in de provincie verschuilen. Daarbij kwamen toen een dertigtal terroristen om het leven.

ISIS is al sinds 2015 actief in Afghanistan. Naar schatting houden er zich zowat 3.000 ISIS-strijders schuil in het land.

Head of ISIS-K in Afghanistan Abdul Hasib has been killed in a raid led by Afg Special Forces in eastern Nangarhar. (1/3) — ??? (@ARG_AFG) May 7, 2017

He was responsible for ordering the attack on the 400bed hospital in Kabul, kidnapped girls, &beheaded elders in front of their families.2/3 — ??? (@ARG_AFG) May 7, 2017