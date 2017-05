Vandeurzen wil kindermisbruik strenger aanpakken met ‘Kind-check’

Een ‘kind-check’ die ook hulpverleners van volwassenen aanspoort om mishandeling bij kinderen te doorprikken: met die maatregel wil Vlaams minister van Volksgezondheid Jo Vandeurzen (CD&V) tegemoetkomen aan de stijgende cijfers van kindermisbruik en -verwaarlozing. “Een professional die verontrust is, moet kunnen terugvallen op een stappenplan.”

Vorig jaar werden er 10.062 nieuwe kinderen aangemeld bij de Vlaamse Vertrouwenscentra Kindermishandeling, waarbij een op de drie meldingen ging over emotionele mishandeling of verwaarlozing. De ontluisterende cijfers, zaterdag gepubliceerd in onze krant, ontgingen ook Vlaams minister van Volksgezondheid Jo Vandeurzen niet. Hij belooft een verscherpte aanpak van kindermisbruik, met als belangrijkste werkpunt de opbouw van een kind-check. Ofwel: een systeem van duidelijke afspraken en stappen voor hulpverleners voor volwassenen, die zelf vaak al de eerste signalen van mishandeling kunnen opsporen. Vandaag bestaat zo’n ‘afsprakenkader’ al in Nederland, dit jaar worden de eerste krijtlijnen uitgezet in Vlaanderen. “De kind-check moet worden ingezet in meerdere hulp- en dienstverlenende sectoren waar een alertheid voor verontrustende situaties bij kinderen van belang is”, zegt minister Vandeurzen. Het systeem werkt onder meer met vragenlijsten, een poster met verschillende stappen en online ondersteuning.

Moeilijke situaties

“De bedoeling is vooral om een extra alertheid te installeren”, zegt Tim Stroobants, van Kind en Gezin. “We willen vooral in heldere afspraken vastleggen wat je zelf kan doen en wanneer je waar terechtkan. In dossiers over kindermishandeling merken we vaak dat er heel wat hulpverleners betrokken zijn, maar niet altijd de nodige handvatten hebben. Dat willen we doorbreken, zodat we kunnen ingrijpen alvorens er iets misloopt. Zodat als een huisarts bijvoorbeeld intuïtief aanvoelt dat er iets niet klopt, hij weet welke vragen hij toch kan stellen, hoe hij kan aftoetsen, bij wie hij terechtkan.”