Meisje (6) sterft bij ontploffing springkasteel

Een zesjarig meisje is zondagmiddag overleden nadat het springkussen waarop ze aan het spelen was vermoedelijk explodeerde. Het ongeval gebeurde bij een restaurant in het Spaanse Caldes de Malavella.

Het ongeluk gebeurde kort na 15.46 uur, waarop zeven ambulances en twee traumahelikopters naar het gebied werden gestuurd. Het meisje overleed in het ziekenhuis in Vall d’Hebron aan haar verwondingen.

De politie doet onderzoek of het luchtkasteel is geëxplodeerd of door een rukwind werd weggeblazen, aldus de Spaanse krant El Pais. Bij het incident waren zeven kinderen betrokken. Twee van hen raakten ernstig gewond en de andere vier hielden er lichte verwondingen aan over.

De burgemeester van Caldes de Malavella, Salvador Balliu benadrukt dat er onderzoek gedaan moet worden naar de oorzaak. Getuigen van omliggende restaurants verklaarden een luide knal te hebben gehoord. Volgens Albert Ballesta, de afgevaardigde van de Catalaanse regering in Girona, steeg het luchtkussen boven het dak van het restaurant uit en landde 40 meter verderop.

Jaume Matas, de eigenaar van het bewuste restaurant, is flink aangedaan door het ongeval en vertelt dat het springkussen er al twee maanden stond.

