Nieuwe online tool verbetert soft skills bij jongeren

Het Vormingsfonds voor Uitzendkrachten (VFU) heeft een online tool gemaakt waarmee jongeren zelf kunnen testen of zij over de soft skills beschikken die voor werkgevers en rekruteerders vandaag belangrijk zijn. Zo kunnen jongeren én hun begeleiders of leerkrachten bewust inzetten op de gevraagde werkattitudes en hun positie op de arbeidsmarkt versterken. De Limburgse studenten die de applicatie hebben getest, zijn enthousiast.

“Dat soft skills doorslaggevend zijn bij het vinden of behouden van een job is alom geweten”, zegt Alice Hermans, sectorconsulent Limburg voor het VFU. “Bovendien is jeugdwerkloosheid een zorgwekkend probleem in diverse Europese landen. Daarom hebben wij samen met enkele Europese collega’s uit Nederland, Luxemburg en Frankrijk, de handen in elkaar geslagen en met Europese middelen (Erasmus+) een internationaal project opgezet. Uit dit project (App-titude genoemd) is nu een tool voortgevloeid die jongeren bewust wil maken van het belang van die soft skills.”

Het gaat voornamelijk om 6 vaardigheden: flexibiliteit, mondelinge communicatie, professioneel voorkomen, op tijd komen, initiatief nemen en inzicht hebben in sterke en zwakke punten. “Uit een onderzoek van de KU Leuven blijkt dat de werkgevers (en rekruteerders) een totaal ander beeld hebben dan de jongeren als het gaat over de mate waarin de jongeren over deze soft skills beschikken”, aldus nog Alice Hermans. “Aan de werkgeverszijde valt vooral het gebrek op, wat er vaak toe leidt dat andere, meestal oudere kandidaten worden aangeworven. Jongeren vinden van zichzelf al snel dat ze wel de nodige competenties hebben.”

Testyourselfie is de naam van de tool waarmee jongeren nu kunnen testen of hun beeld klopt met de realiteit. Op www.testyourselfie.eu zullen ze aan de hand van een aantal herkenbare situaties hun soft skills kunnen evalueren. De cases situeren zich zowel tijdens het solliciteren als bij het uitvoeren van een job, en zijn erg waarheidsgetrouw. De tool is wat men noemt ‘mobile responsive’ en dus zowel beschikbaar op smartphone, tablet als pc. Hiermee sluit de technologie nauw aan bij de leefwereld van de gebruikers.

