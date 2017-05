Overvallers slaan bewakingsagent neer bij Umicore

Hoboken - Op de site van materiaaltechnologiebedrijf Umicore in het Antwerpse district Hoboken heeft maandagochtend een poging tot gewapende overval plaatsgevonden. Dat heeft Belga vernomen bij de Antwerpse lokale politie. De daders, het zou gaan om twee mannen, sloegen een bewakingsagent neer en vluchtten weg richting Hemiksem. Volgens het bedrijf maakten ze niets buit. De bewakingsagent raakte niet ernstig gewond.

Om 9.20 uur werd de politie naar Umicore gestuurd na een hold-up alarm. Twee mannen waren met een camionette op het terrein gereden en bedreigden een bewaker met een vuurwapen. Het slachtoffer werd uiteindelijk neergeslagen.

Zijn verwondingen bleken achteraf mee te vallen, zodat de ziekenwagen niet ter plaatse moest komen.

Naar wat de overvallers precies op zoek waren, is niet duidelijk. Bij Umicore worden onder meer edelmetaalhoudende materialen gerecycleerd, mogelijk moet het motief dan ook in die richting gezocht worden. "We onderzoeken nog intern en in samenwerking met de politie welke zaken van waarde de daders hier zochten", stelt Umicore-woordvoerster Marjolein Scheers. "De medewerkers die instaan voor de bewaking van onze terreinen hebben blijkbaar snel opgemerkt dat er iets loos was en hebben meteen ingegrepen, waarna de overvallers gevlucht zijn en het bij een poging gebleven is."