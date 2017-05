Zlatan verbaast dokters met geteisterde knie: “Zoiets hadden ze nog nooit gezien”

Manchester United-ster Zlatan Ibrahimovic heeft goed nieuws gekregen na de knieoperatie die hij onderging in de Verenigde Staten voor de blessure die hij opliep in de Europa League-match tegen Anderlecht. Volgens zijn manager Mino Raiola verbaasde de Zweed de dokters. “Zijn knie is zo sterk, zoiets hadden ze nog nooit gezien.”

Zlatan staat maanden aan de kant nadat hij verkeerd neerkwam in de kwartfinale van de Europa League tegen Anderlecht. De vedette liet zich daarop naar het Amerikaanse Pittsburgh vliegen om geopereerd te worden door sportdokters Freddie Fu en Volker Musahl, twee autoriteiten op vlak van knieën en ligamenten.

Het duo keek met grote ogen naar de knie van de 35-jarige Zweed, onthult zijn manager Mino Raiola bij het Zweedse Expressen. “Zijn knie is zo sterk dat de dokters zeiden dat ze zoiets nog nooit gezien hadden. Een knie als de zijne is bijna onmogelijk voor een voetballer met een carrière van twintig jaar. De knie was nog in uitstekende staat en totaal niet beschadigd. Zlatan is zo sterk dat de dokters hem na zijn carrière terugwillen voor verder onderzoek.”

Zlatan blijft voorlopig nog in de Verenigde Staten, waar hij zijn revalidatie onder het toeziend oog van beide dokters zal beginnen. Waar zijn toekomst ligt, is nog niet duidelijk. Volgens de Engelse pers is Manchester United er al mee akkoord Zlatan gebruik te laten maken van hun medische faciliteiten en oefencomplex tot hij terug is, ook al loopt het contract van de lange Zweed eind juni af. Dan zal Zlatan echter nog steeds out zijn.