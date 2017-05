Blanche kiest voor nieuwe jurk op Eurosongfestival

Op dinsdag 9 mei mag Blanche het beste van zichzelf geven tijdens de eerste halve finale van het Eurovisiesongfestival in de Oekraïense hoofdstad Kiev, maar dat zal ze niet doen in de witte jurk van de Franse ontwerpster Johanne Riss. De blondine gaat nu voor een zwarte creatie.

Vorige week onthulde ‘City Lights’- zangeres Blanche welke outfit ze zou dragen tijdens het Eurosongfestival. Het zou een witte jurk met veel tule en zilverkleurige bloemen worden. Die paste volledig bij de Franse artiestennaam van Ellie Delvaux en de 17-jarige ster was naar eigen zeggen dol op haar ‘trouwjurk’. De creatie viel echter niet bij iedereen in de smaak en er kwam wat kritiek op haar outfit.

I really think if Blanche wore something like she did in her music video it would work better. The dress is not working for me. #eurovision — Emma (@emmaniamhk) 4 mei 2017

Ya'll hating on Blanche's dress won't make her less nervous you know. Let a girl live. #eurovision — Schlagerpeppen (@schlagerpeppen) 4 mei 2017

@OrlandoVelvet Hopefully... not that I hate the song or Blanche the song was my winner last week but that dress is just pic.twitter.com/oJNGSgIbrs — Emin ???????????? (@deminmark) 4 mei 2017

Nu blijkt dat de zangeres, die bekend raakte dankzij ‘The Voice Belgique’, van gedacht is veranderd en een andere outfit zal aantrekken. Volgens de laatste geruchten zou ze voor een minder bombastische zwarte jurk gaan waarin ze zich op haar gemak voelt. Het is nog niet bekend of ze trouw is gebleven aan dezelfde ontwerpster. Maandagnamiddag vindt de generale repetitie voor de eerste halve finale plaats en verschijnt Blanche in haar definitieve podiumoutfit.