Zoveel soorten pasta, maar wat maak je nu waarmee?

De Italiaanse keuken telt heel wat soorten en vormen pasta en ze mogen dan wel allemaal ongeveer dezelfde smaak hebben, toch past de ene vorm beter bij een bepaalde saus dan een andere. Gezondheidswebsite Greatist publiceerde een handig overzicht van wat bij wat hoort.

Wil je een pro worden in de Italiaanse keuken? Dan is het misschien handig dat je fusilli, linguine en ravioli uit elkaar kunt houden en ook te weten welke de beste ingrediënten zijn die bij die specifieke soort pasta gaan. Zo neemt de ene meer vocht op en is de andere makkelijker om met stukken groenten te eten. Bij Greatist selecteerden ze 12 soorten pasta en leggen ze telkens uit wat je er best bij serveert. En natuurlijk altijd al dente koken, zoals de echte Italiaan zijn pasta graag eet.

Farfalle

Farfalle, wat in het Italiaanse zoveel betekent als vlindertjes, serveer je het best met stukken vlees en groenten.

Linguine

Werkt het best met een boterachtige saus en schaal- en schelpdieren zoals scampi's. Voeg wat peterselie, olijfolie en citroenzeste toe en je hebt een heerlijk eenvoudige maaltijd.

Ravioli

De kussentjes worden meestal opgevuld met heel rijke ingrediënten zoals kaas en kreeft. Om die te counteren, kies je bijvoorbeeld best voor een saus op basis van boter en salie. Of voor een eenvoudige tomatensaus die de smaak van de andere producten niet in de weg staat.

Spaghetti

Spaghetti dient natuurlijk als de beste om er bijvoorbeeld gehakt bij te eten of een klassieke carbonara. Deze sliertjes fungeren als de beste om helemaal bedekt te raken met saus.

Ziti

De pasta bij uitstek om er macaroni met kaas mee te maken. De kleine buisjes vangen perfect de kaassaus op.

Penne

Uit de penne haal je het meeste door die samen te gooien met wat tomatensaus en kaas. Kies voor een versie met wodka of pesto om er nog wat meer pit in te steken.

Orrechiette

Deze Italiaanse 'kleine oortjes' gaan het best samen met hapklare ingrediënten zoals broccoli, bloemkool, worst, kerstomaatjes of wat erwtjes en spek.

Tortellini

Net zoals de ravioli wordt ook tortellini opgevuld met bijvoorbeeld vlees of kaas, maar deze verdragen meer vloeistof. Daarom zijn ze ook handig om in een bouillonsoep te gebruiken. Zo niet, volstaat een eenvoudige saus.

Rigatoni

Deze pasta is afkomstig uit Bologna en past dus prima bij een hartige, vlezige saus.

Fusilli

Fusilli is eigenlijk een pasta die met heel wat ingrediënten samengaat. Zo is het onder andere perfect om met pesto te eten dat zo in de kronkels wordt vastgehouden.

Fettuccine

Deze brede, platte slierten serveer je het best met dikke, romige sauzen. Niets voor niets wordt fettuccine bijna altijd op de wijze van Alfredo gegeten. Is ook lekker met een klassieke ragu.

Conchiglie

Kleine schelpjes met een opening die zo opgevuld kunnen worden. Denk aan hartige vleessauzen of een romig pastaslaatje.