Staat koningin Mathilde zelf in de keuken?

Staat koningin Mathilde ooit zelf in gezellig in de keuken, met het hele gezin rond zich verzameld? Dat vroeg Isabelle Nys zich vanmorgen af in het Radio 1-programma 'De Bende van Annemie'. "Op vakantie kookt ze zelf, maar in het dagelijks leven heeft de koninklijke familie veel beperkingen", weet royaltywatcher Brigitte Balfoort.

"Ze heeft zoveel verplichtingen en er is altijd volk in huis. Als er personeel rondloopt, heb je natuurlijk niet de knusheid en de privacy die wij koesteren", zegt Balfoort. "Als ze op vakantie zijn, dan kookt ze echt wel zelf. Dan zie je ook foto's opduiken van koning Filip die Franse broden gaat kopen."

"Ik denk dat ze wel vindt dat die momenten er veel te weinig zijn. Filip en Mathilde houden eraan om personeel te hebben tijdens de kantooruren, ik denk dat ze tegen acht uur komen en tegen vijf of zes uur weg zijn. Mathilde moet dan niet meer koken, soms wel eens iets opwarmen ofzo. Ze proberen voor de rest zoveel mogelijk een gewoon gezin te zijn. Dat is moeilijk, want improvisatie, dat kan zomaar niet. Ze kan moeilijk zeggen: "Oei, ik heb een paar uien te kort, ik ga snel naar de winkel om de hoek. Alles moet geregeld zijn en ik kan me best voorstellen dat zoiets echt lastig is."