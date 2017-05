Zoontje die garagehouder helpt stand op te stellen slachtoffer van strenge controle op ‘kinderarbeid’

Tongeren - Ondernemersorganisatie Unizo Limburg reageert verontwaardigd op het optreden van de arbeidsinspectie tijdens de Italiaanse Dag, zondag in Tongeren. Een 10-jarige jongetje, dat er zijn ouders aan het helpen was met de opbouw van hun stand, werd er onderworpen aan een strenge controle. “De manier waarop dat gebeurde, kan absoluut niet door de beugel”, reageert Bart Lodewyckx, gedelegeerd bestuurder van Unizo Limburg.

Robert Botta, garagehouder en verdeler van de Italiaanse merken Fiat en Alfa Romeo, was zondag van de partij op de jaarlijkse Italiaanse Dag in Tongeren. Plots merkte hij dat zijn zoontje Matteo (10) omringd werd door drie vrouwen. “Het waren mensen van de Arbeidsinspectie”, vertelt Robert maandag in Het Belang van Limburg. “Ze vroegen om zijn identiteitskaart, omdat hij een touw aan een paaltje aan het hangen was en enkele flessen in onze koelkast had gelegd. Volgens hen ging het om kinderarbeid. Ik heb meteen gezegd dat het mijn zoon was en dat hij zelf had gevraagd om mee te helpen. Dat is toch logisch bij mannekes van 10 jaar? Die willen helpen. ‘Tuurlijk mag dat’, heb ik gezegd.”

Maar volgens de inspecteurs mocht dat niet. Volgens hen ging het om kinderarbeid. Er ontstond een hevige discussie, waarbij de gemoederen hoog oplaaiden. Volgens de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, die de Arbeidsinspectie aanstuurt, is de wet op kinderarbeid heel duidelijk. “Kinderarbeid kan alleen als er een afwijking is aangevraagd én toegestaan. In alle andere omstandigheden is er een verbod op kinderarbeid in ons land. Daarop staan administratieve boetes en eventueel wordt het voorgelegd aan de arbeidsrechtbank”, zegt woordvoerster Sandy Deseure.

“Pure intimidatie”

Unizo Limburg reageert verbolgen. “De manier waarop de ondernemers en hun zoontje publiek zijn aangepakt en als criminelen zijn behandeld voor zogenaamde kinderarbeid kan absoluut niet door de beugel. De lijkt op pure intimidatie”, aldus gedelegeerd bestuurder Bart Lodewyckx.

“Indien een ondernemer voor elke hulp die zijn kinderen willen bieden eerst een afwijking moet aanvragen, en dan wachten tot die afwijking wordt goedgekeurd, dan is dit kafka ten top”, klinkt het verder. “De inspecteurs hebben blijkbaar moeite om een verschil te maken tussen de letter en de geest van de wet. In de huidige omstandigen wordt het ook opletten voor de directeur van een school die kinderen laat meehelpen tijdens een schoolfeest. Of een politicus die zijn zoon of dochter verkiezingsfolders laat ronddragen.”

“Wij dringen eropaan dat controles in de toekomst ernstig gebeuren en met meer aandacht voor de realiteit”, besluit Lodewyckx. “We zijn niet tegen controles, maar dit gaat echt te ver en fnuikt het ondernemerschap. Wij pleiten voor gezond verstand en redelijkheid.”