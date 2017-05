Ex-coach bijzonder hard: “Romelu Lukaku schiet tekort voor Manchester United”

Romelu Lukaku is niet goed genoeg voor Manchester United. Dat claimt toch een voormalige assistent-coach op Old Trafford, de Nederlander Rene Meulensteen. “Bij een club zoals Manchester United heb je dat tikkeltje extra nodig...”

Meulensteen maakte deel uit van Sir Alex Ferguson’s laatste staff in Old Trafford. Romelu Lukaku wordt als topschutter in verband gebracht met een mogelijk transfer naar topclubs als Chelsea of Manchester United. Maar Meulensteen is niet overtuigd en vindt dat Lukaku te veel zwakke punten heeft om de nieuwe spits van United te worden...

“Versta mij niet verkeerd, Lukaku had duidelijk een fantastisch seizoen en hij is een echte doelpuntenmaker”, zei de Nederlander vandaag op talkSPORT in de Alan Brazil Sports Breakfast Show. “Maar bij een club zoals Manchester United heb je dat tikkeltje extra nodig (”more strings to your bow”). Wat hij zeker nog moet ontwikkelen is zijn spel aan de bal, de snelle combinaties met zijn teamgenoten. Dat is waar hij tekort schiet, denk ik, en dat is iets wat niet naar boven komt bij een club zoals Everton. Maar als je op het hoogste niveau speelt, moet je finesse aan de bal in de zone van de waarheid absoluut top zijn om de beslissing af te dwingen.”

Lukaku scoorde nochtans 24 Premier League-goals voor Everton dit seizoen, dat zijn er zeven meer dan de huidige topscorer van United, Zlatan Ibrahimovic.

“Ja, hij zou kracht en gestalte brengen. Maar als je kijkt naar de spitsen van United over de jaren heen: past hij in dezelfde lijn van spitsen? Dat denk ik niet...”

De 53-jarige Nederlander zit momenteel zonder job nadat zijn contract bij Maccabi Haifa in februari in onderling overleg werd ontbonden.

“Bemoei je met je eigen zaken”

Er gaat overigens geen dag voorbij of Romelu Lukaku wordt in Engeland in verband gebracht met een toptransfer. Vandaag was het de beurt aan The Sun om uit te pakken met een groot verhaal over de spits van Everton. Volgens de Britse tabloid twijfelt Lukaku om naar Chelsea te trekken omdat hij schrik zou hebben dat hij geen eerste keuze zal zijn onder Conté. Lukaku kan er alvast niet mee lachen. “Zolang ik geen publiek statement heb gemaakt, blijf dan met je neus uit mijn zaken”, reageerde hij boos.

Lukaku heeft nog een contract in Goodison Park tot 2019.