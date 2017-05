Trouwen of samenwonen, wat is het beste voor je portefeuille?

Slecht nieuws voor romantische zielen: samenwonen of trouwen moet je niet alleen vanuit je hart doen, maar ook ­vanuit je portefeuille. Want je kunt niet alleen trouwen voor de kerk of voor de wet, maar ook voor het geld. Want wat als je weer uit elkaar gaat? Wat als het huurhuis dan alleen op naam van je man staat? En wat als je partner sterft? “Een stiekem gewijzigd testament waardoor alles plots naar zijn maîtresse gaat? Het gebeurt vaker dan je denkt.”