VIDEO. 100-jarige viert verjaardag op hartverwarmende manier

Tessenderlo -

In het Limburgse Tessenderlo vierde Alfons Pauwels maandag zijn honderdste verjaardag. Niet met taart, een glas en een handdruk van de burgemeester, maar op een bijzondere en erg emotionele manier. Aan het oorlogsmonument in de gemeente bracht hij hulde aan gesneuvelde kameraden door er zelf The Last Post te blazen. Een eerbetoon aan hen die niet zoveel geluk hadden, zegt Pauwels zelf.