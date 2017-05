15-jarige Sabine sterft vlak nadat ze haar grootste wens in vervulling ziet gaan

Na een dappere strijd tegen een zware agressieve hersenstamtumor is de 15-jarige Sabine Wortelboer uit het Nederlandse Hulst overleden. Eind april liet ze in een blogpost weten “dat het niet meer ging lukken”, omdat haar behandeling uit de Verenigde Staten niet aansloeg. Ze is maandagochtend vredig ingeslapen, maar niet voordat ze haar grootste wens in vervulling zag gaan.

Sabine was een jonge tiener in de fleur van haar leven, toen ze verschrikkelijk nieuws kreeg. “Een agressieve hersenstamtumor”, zo klonk het harde verdict van de Nederlandse dokters. Haar familie en haar vrienden waren helemaal in shock en deden er alles aan om het meisje er terug bovenop te krijgen.

Na een crowdfundingsactie kon Sabine voor een gespecialiseerde behandeling naar de Verenigde Staten. Iedereen hoopte mee, maar eind april van dit jaar bleek dat de behandelingen niet aansloegen. Het meisje besloot te stoppen met alle medicatie. In haar blog liet ze weten dat ze haar strijd zou staken. “Het gaat niet meer lukken”, stond er geschreven.

Laatste wens

Maar het meisje had nog een laatste wens: ze wou zo veel mogelijk kaarten krijgen en kunnen lezen. “Sabii, onze Bini, was nooit bang voor de dood, ze wilde alle gezellige momentjes nog meemaken”, schrijft haar mama. Die wens deed haar omgeving dan ook maar al te graag in vervulling gaan. Verschillende nationale Nederlandse media zorgden ervoor dat de oproep verspreid raakte en ook via sociale media kwam er heel wat hartverwarmende respons.

Met dozen vol kaartjes en brieven in de woonkamer tot gevolg. Het geluk van Sabine zorgde voor kippenvel en een hartverwarmend moment. “Zelfs toen ze niet meer goed kon praten of bewegen, klapte ze in haar handjes”, vertelt haar mama. Haar grootste wens werd immers werkelijkheid: ze kreeg immens veel kaartjes. Wanneer ze hoorde hoeveel er weer binnen gekomen waren, maar vooral hoeveel liefde ze kreeg, was ze zichtbaar gelukkig.

Na haar laatste wens ingeslapen

Vlak nadat Sabine alle berichten had gelezen, is het meisje ingeslapen. Dat liet haar familie weten in een hartverscheurend bericht op haar Facebookpagina: “We willen jullie laten weten dat Sabine vanochtend om zes uur haar laatste adem heeft laten gaan.” Ze overleed in het bijzijn van haar familie.

“We hebben samen met haar nog heel veel cadeautjes, ballonnen, bloemen en kaarten mogen ontvangen en alles voorgelezen aan haar met een muziekje van Ed Sheeran op de achtergrond”, liet haar mama weten in een emotionele post op haar Facebookpagina.

Bedankt

Haar vader en moeder zijn overrompeld door de steun die ze kregen vanuit heel Nederland en veel verder. Zij zijn dan ook iedereen heel dankbaar, en dat willen ze laten weten: “Het is ongelooflijk. Wij, Peter en Ilse, weten dat Sabine haar opdracht meer dan vervuld heeft en ze gewoon weer lekker terug gaat naar het licht, haar thuis. Ze is al aan het vliegen. Ongelooflijk bedankt voor alle liefde die Sabine heeft mogen ontvangen van jullie allemaal!” zegt de familie.