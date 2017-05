Het is een wonder dat dit Playboy-model geen crash veroorzaakte in de Giro...

Het is een wonder dat er niet meer crashes zijn in de koers door roekeloze en (we wikken onze woorden) domme toeschouwers. Zondag was het weer bijna van dat, toen een blondine haar showtje wilde opvoeren toen het peloton voorbij kwam...

De dame in kwestie had enkel oog voor de camera, voerde haar dansje op met de rug naar het aanstormende peloton en deed er nog wat wilde handgebaren bij. Pas wanneer de renners haar op een haar na passeren, lijkt ze te beseffen dat het toch niet zo’n verstandig idee was...

Het ging overigens om het Britse voormalig Playboy-model April Summers, die tijdens de derde etappe naar Cagliari langs de baan stond om de deelnemers aan te moedigen.

“Hoe je NIET naar de Giro moet komen kijken, blijf dan beter thuis en dans voor de tv”, is een filmpje dat op Twitter de ronde doet. Onder meer Iljo Keisse deelde het filmpje al op zijn twitter...

Onder de indruk leek mevrouw Summers echter niet. Op haar Twitter-account deelde ze gretig elk bericht dat over haar domme actie verscheen...

Dat en enkele pikantere foto’s.

When in doubt, choose the beach pic.twitter.com/GRlwrgBkgR — April Summers (@april_summerz) May 8, 2017