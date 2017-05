Anthony Vanden Borre al in de problemen bij Mazembe: te veel chaos, te veel kilo’s

Twee maanden na zijn transfer naar Congo heeft Anthony Vanden Borre (29) nog altijd maar één officiële match gespeeld voor TP Mazembe. Dit weekend zat hij opnieuw niet in de selectie. Enkele kilo’s te veel en chaos in de kleedkamer maken het VdB moeilijk. Hij mikt op volgend seizoen.

TP Mazembe speelde zondag de topper tegen aartsrivaal AS Vita Club (1-0-verlies). Noch op het veld, noch op de bank was er een spoor te bekennen van Anthony Vanden Borre. Congolese bronnen melden dat de Belg niet fit genoeg is voor dit soort toppers en ze gebruiken foto’s om hun punt te staven. Op die beelden is inderdaad een forse VdB te zien, maar tien dagen geleden speelde hij wel al eens 72 minuten als defensieve middenvelder. Zijn eerste en enige ­officiële match nadat de ­Brusselaar meer dan een maand had moeten wachten om speelgerechtigd te raken.

Het is inderdaad zo dat Vanden Borre wel (wat) moet vermageren, maar na vijf maanden zonder voetbal tussen ­november en maart – toen hij stopte bij Montpellier – haalt VdB niet op een-twee-drie weer zijn ideale competitie­gewicht.

Dat heeft ook te maken met de chaos in de kleedkamer, want op dit moment heeft TP Mazembe niet eens een echte coach en eigenlijk ook geen echte voorzitter. Thierry Froger, de Fransman die trainer was toen Vanden Borre ­tekende, is ontslagen na de uitschakeling in de Afrikaanse Champions League. Sindsdien wordt de ploeg geleid door Pamphile Mihayo Kazembe, een voormalige aanvoerder van TP die geen enkele er­varing heeft als trainer. Hij verkiest dan ook nog eens ­lokale spelers en oud-ploegmaats boven de getransfereerde spelers in een vestiaire die vooral zichzelf reguleert.

VdB zen

Daarnaast is voorzitter Moïse Katumbi, die sterk aandrong op de komst van Vanden ­Borre, nu vooral bezig met de erg gespannen politieke situatie in Congo. Katumbi wil president worden en laat zijn voetbalclub dus even links liggen.

Vanden Borre zelf blijft alvast zen, hoewel hij amper speelminuten krijgt. De gewezen Rode Duivel denkt er niet aan om TP Mazembe al te ver­laten, zeker nu de huidige competitie maar drie weken meer duurt. Hij concentreert zich op volgend seizoen dat in juli begint en hopelijk wordt aangevat met een nieuwe trainer. Dan wil VdB ook scherp staan en moeten de ­kilootjes te veel eraf zijn.