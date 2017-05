Brugse politie verbiedt titelfeestje van Anderlecht

Foto: c

Brugge - Als Anderlecht zondag in Brugge de titel pakt, zal dat niet in het Jan Breydelstadion gevierd worden. Er komt geen kampioenenpodium en ook de beker zal niet in Brugge uitgereikt worden. Op politiebevel.

Het is van 2010 geleden dat een Belgische landskampioen nog op verplaatsing werd gekroond. Toen werd Anderlecht na een 0-2-zege kampioen op het veld van... Club Brugge. In 2010 waren er evenwel nog geen plichtplegingen zoals die de jongste jaren van kracht waren: een podium om de kampioenen te eren en een plechtige uitreiking van de kampioenenbeker.

Als Anderlecht zondag in Brugge zegeviert, heeft het zijn 34ste titel beet. De Brugse politie, in samenspraak met de Pro League, besliste evenwel dat Anderlecht het grote feest niet in het stadion van de grote rivaal mag vieren. Om provocaties te voorkomen.

De spelers van Anderlecht zullen na afloop van de wedstrijd van zondag (aftrap 18 uur) bij winst naar het Constant Vanden Stock-stadion worden gevoerd. Het hangt van het stadsbestuur van Anderlecht af of daar een podium mag worden geïnstalleerd en de beker uitgereikt.