Anderlecht neemt geen champagne mee naar Brugge, lachende gezichten op training

Titelstress? Op training bij Anderlecht waren alleen maar lachende gezichten te zien. De spelers proberen zonder druk toe te leven naar het titelduel op Brugge. In de coulissen wordt nagedacht over het feest.

Een delegatie van Anderlecht zat gisteren samen met het gemeentebestuur. Aangezien er geen podium komt in Brugge om de kampioenentrofee uit te reiken, wil Anderlecht het Constant Vanden Stockstadion openen. “We nemen zelf geen champagne mee naar Brugge”, aldus woordvoerder David Steegen. “Dat doen we nooit. Als we daar de ­titel pakken, willen we liefst zo snel mogelijk terugkeren naar Brussel om onze fans te bedanken voor het seizoen.”

Alleen brengt zo’n titelfeest veel volk op de been en in Brussel heerst nog altijd terreurdreiging niveau 3. Daarom moeten genoeg veiligheidsmensen kunnen worden vrijgemaakt. “Wat er exact mogelijk is, wordt pas vandaag beslist met de gemeente”, aldus nog Steegen.

Kara terug, Bruno vervanger van Trebel?

Sportief zijn er voorlopig weinig zorgen. Kara Mbodj keert zondag terug uit schorsing en neemt deze week geen enkel risico met zijn knieblessure. Na zijn derde gele kaart in Play-off 1 moet Adrien ­Trebel de potentiële titelmatch wel missen, maar de Fransman kon gisteren alweer lachen. De beste keuze voor Weiler lijkt dan een middenveld met Dendoncker, Tielemans en Hanni en Massimo Bruno op de flank. Acheampong scoorde tegen Zulte Waregem geen goeie punten en ook Stanciu in de basis zou een verrassing zijn. De Roemeen van 10 miljoen liet gisteren wel zijn nieuwe tattoo op zijn kuit fotograferen. Een ­slogan waarin hij laat uitschijnen dat iemand wel wat tegenspoed nodig heeft alvorens het succes komt.

Lukasz Teodorczyk was ook weer optimistisch na zijn alweer vroegtijdige wissel tegen Essevee. Hij krijgt in Jan Breydel wellicht een nieuwe kans om zijn eerste goal in 13 matchen te maken.

De Bock hersteld, Refaelov herneemt



Laurens De Bock maakt bij Club normaliter opnieuw zijn opwachting in de wedstrijdkern voor de wedstrijd tegen Anderlecht. De linksachter viel tegen Oostende uit met een hersenschudding. Vorige week hernam hij al de training. Charleroi kwam nog te vroeg, maar komend weekend zou geen probleem mogen zijn.



Ook Lior Refaelov ­(adductor) stond weer op het trainingsveld, al is de kans klein dat hij voor Anderlecht helemaal fit raakt. Bij Club zijn ze uiterst voorzichtig met de blessuregevoelige Israëliër.