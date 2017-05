Te koop voor 530.000 euro: een huis (denken we)

Je kan fan zijn van wat groen op je voorgevel of het kan uit de hand lopen. In een chique straat in Londen, de Ruthin Road, staat er een huis te koop voor 450.000 pond. Of dat denken we toch. De woning met drie slaapkamers is helemaal overgroeid met bomen en bladeren, zodat je helemaal niets meer van het pand kan zien.

“Het boomhuis”, zo noemen de inwoners van de wijk Blackheath het gebouw. Helemaal in het begin was er nog een huis te zien, maar jarenlang bleef de begroeiing onaangeroerd waardoor er nu meer bos dan woning overblijft. Als je op ontdekkingstocht gaat tussen de bomen, zal je een huis met drie slaapkamers vinden.

“Het moet wel opgelapt worden”, staat er te lezen in de catalogus van het immobiliënkantoor Savills Auctions. Maar er zit veel potentieel in, want een gemiddeld huis in die straat kan 800.000 pond opleveren. Het boomhuis kan je al in de wacht slepen voor “maar” 450.000 pond of ongeveer 530.000 euro.

Volgens de makelaar zal er op de veiling dinsdag vast en zeker veel interesse zijn voor het gebouw. Mogelijks zowel van Tarzan fans die met veel plezier in een bos gaan wonen, als van investeerders die de bomen zullen winnen rooien om er iets helemaal nieuws van te maken.