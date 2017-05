Vrij aangenaam lenteweer: tijd voor zon en warmte

De komende dagen krijgen we zachtere lucht uit zuidelijke hoek en er trekken geen storingen over het land. Tijd voor zon en warmte. Vanaf donderdag mogen we buien verwachten, mogelijk onweer.

Vandaag is het al genieten van mooi weer. Na de middag ontstaan wat stapelwolken, maar het blijft droog en ondertussen klimt het kwik naar 14 graden. De wind waait meestal zwak uit het noordoosten.

Vanavond zien we de stapelwolken alweer verdwijnen en onder een heldere hemel kan het in de Hoge Venen lichtjes gaan vriezen. In Vlaanderen komen na middernacht meer wolken opdagen bij minima van 3 tot 5 graden. De wind is zwak en draait naar het oosten.

Woensdag kunnen we genieten van heel wat zon. Enkel in het noorden van Vlaanderen hangen wat meer wolken, vooral in de voormiddag. Het blijft droog bij maxima rond 16 graden.

Donderdag krijgen we nog warmere lucht en halen we 19 of 20 graden, maar we moeten er wel buien bij nemen. Tussendoor zijn er ook opklaringen.

Vrijdag krijgen we nog meer buien over ons heen en plaatselijk kan daar een donderslag bij horen of wat hagel en rukwinden. Ook dan wordt het warm met temperaturen rond 19 graden.