Leerlingen springen in de bres voor juf die huis en katten verloor in brand

De achterbouw werd in de as gelegd, de katten overleefden de brand niet. Foto: wjn

Aalst - Een kledinginzameling, een rekeningnummer en een spaghettislag: stedelijke basisschool ’t Meivisje doet er alles aan om juf Leen Van der Elst (39) te helpen nadat ze haar inboedel en huisdieren verloor na een uitslaande brand afgelopen weekend.

Daags na het verschrikkelijke nieuws over wat juf Leen was overkomen, staken directie en leerkrachten van ’t Meivisje de koppen bij elkaar om hun collega een hart onder de riem te steken. Leen geeft er zo’n vijftien jaar les en is een graag geziene vrouw.

“Omdat zowel Leen als haar zoontje en dochter zoveel spullen verloren zijn in de brand, zijn we een kledinginzameling gestart”, zegt directeur Marleen Van Laere. “Eerstdaags opent er een rekeningnummer waarop mensen een gift kunnen storten en in juni organiseren we in samenwerking met TechniGO! waar Leens broer werkt, een spaghettifestijn. De vriendenkring, onze ouderraad, helpt mee.” Leen kreeg heel wat steunbetuigingen, ook uit de carnavalswereld waar ze voor heel wat groepen liedjes inzingt.

De brand ontstond in de keuken van haar rijwoning in de Alfons De Cockstraat en legde de achterbouw in de as. Het huis werd onbewoonbaar verklaard. De juf en haar kinderen waren in veiligheid, maar voor de katten kon geen hulp meer baten. Ze verblijven voorlopig bij familie. Onderzoek bracht gisteren de oorzaak aan het licht: de brand ontstond op accidentele wijze in de keuken. Volgens de eerste vaststellingen was er een defect aan het elektrisch fornuis.