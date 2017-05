Opmerkelijk voorstel vakbonden: “Slechte werksfeer? Vroeger met pensioen”

Het debat over wie vroeger met pensioen mag omdat hij een zwaar beroep uitoefende, loopt stilaan muurvast. De vakbonden dienden gisteren een lijst in van een tachtigtal criteria die moeten helpen tot eerlijke definities te komen. Zelfs moeilijke onderlinge relaties op het werk zitten daarbij. “Dat is perfect meetbaar als je kijkt naar het aantal klachten over pesten of grensoverschrijdend seksueel gedrag”, zegt experte Celien ­Vanmoerkerke van het ABVV.

Minstens even omstreden is dat men vroeger met pensioen zou moeten kunnen omdat men op grote hoogte werkt, veel trillingen moet doorstaan of met gevaarlijke stoffen in aanmerking komt. “Daartegen nemen wij preventiemaatregelen”, zegt ­directeur-generaal Bart Buysse van werkgeversorganisatie VBO. “Straks heeft iedereen een zwaar beroep. De regering heeft maatregelen genomen om iedereen langer te laten werken. Die mogen we niet laten uithollen.”

Pensioenminister Bacquelaine (MR) stelt de bonden intussen een ultimatum. Als hij voor de zomer geen bruikbaar voorstel heeft van de sociale partners, gaat hij zelf criteria voor een zwaar beroep bepalen.