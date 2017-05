CLUBNIEUWS. Beloften van Anderlecht al kampioen, Spanjaarden brengen bod uit op Trossard

De beloften van Anderlecht hebben de A-ploeg het goeie voorbeeld gegeven. Zij werden al landskampioen, ten koste van... Club Brugge. Voorts werd bekend gemaakt wie de échte titelmatch van zondag in goede banen moet leiden. Bij Genk maakte Leandro Trossard ­onlangs in beide Europese wedstrijden tegen Celta de ­Vigo indruk, nu is er zelfs al een Spaans bod op de smaakmaker. Charleroi ten slotte verzet zich tegen een vertrek van succescoach Mazzu.

Beloften van Anderlecht kampioen (net voor... Club)

ANDERLECHT / CLUB BRUGGE De beloften van Anderlecht kroonden zich gisteravond tot landskampioen, ten koste van Club Brugge. Paars-wit won met 3-1 van Racing Genk, terwijl Club Brugge bleef steken op een 2-2-gelijkspel bij Standard. Anderlecht kwam op voorsprong via Massimo Bruno – die matchritme opdeed in functie van de eerste ploeg – en bouwde die voorsprong uit via Kayembe en Cools. (bvv)

Delferière fluit titelmatch

ANDERLECHT / CLUB BRUGGE Sébastien Delferière leidt zondag de topper tussen Club Brugge en Anderlecht in goede ­banen. In België geldt Delferière als de nummer één en hij floot eerder dit seizoen ook al de ­bekerfinale tussen Zulte Waregem en KV Oostende. Hij is 35 jaar oud en wordt volgend seizoen een van de acht refs met een semiprofessioneel statuut. (gma)

Celta de Vigo brengt bod uit op Trossard

KRC GENK Leandro Trossard maakte ­onlangs in beide Europese wedstrijden tegen Celta de ­Vigo indruk. Met een doelpunt en twee assists was hij één van de absolute smaakmakers en maakte hij brandhout van ­tegenstander Mallo. Dat is in Spanje niet onopgemerkt gebleven. Celta heeft naar verluidt al een eerste bod uitgebracht op de linkervleugelspeler van Genk. De kans is erg klein dat Genk openstaat voor een vertrek van zijn linksbuiten. Trossard ligt nog tot 2020 onder contract bij RC Genk.

Celta de Vigo speelt donderdag de terugwedstrijd in de halve finale van de Europa ­League tegen Manchester United. In de heenmatch verloor het vorige week met 0-1, nadat het eerder Genk uitschakelde op weg naar de finale.(rco)

Mehdi Bayat: “Ik verzet me tegen een vertrek van Mazzu”

CHARLEROI Door zijn goede prestaties als trainer van Charleroi wordt ­Felice Mazzu druk geciteerd bij andere clubs. Maar de club die hem wil binnenhalen, zal eerst via Charleroi moeten passeren. In Grand Débrief, een online programma van Proximus en La Dernière Heure werd Charleroi-manager ­Mehdi ­Bayat (foto) gevraagd naar de interesse van Club Brugge in Mazzu.

“Ik praat regelmatig met Bart Verhaeghe, maar we hebben het nog nooit gehad over Felice Mazzu”, zegt Bayat. “En ik kan niet in zijn hoofd kijken. We weten dat Preud’homme zal vertrekken en het is het werk van de pers om uit te zoeken wie de opvolger kan worden, maar ik weet daar dus niks van. Of ik me zal verzetten tegen een vertrek? Ik zal me absoluut verzetten tegen een transfer van Felice Mazzu. Want wij als club willen het goede werk van de afgelopen seizoenen verderzetten.”(ldh)