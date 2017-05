Deze komiek neemt drastische maatregelen voor Sportpaleis-optreden

Voor het eerst in negen jaar gaat Chris Rock (52) nog eens op tournee en de komiek slaat daarbij ons land niet over.

Op vrijdag 29 september staat Rock in het Antwerpse Sportpaleis met zijn nieuwe show. Die maakt deel uit van zijn Total Blackout Tour waarmee hij niet alleen in Europa maar ook in het Midden-Oosten rondtrekt. Fans die alvast van plan waren zich met de smartphone een souvenirtje bij elkaar te filmen tijdens het optreden, komen evenwel bedrogen uit. Op de site van het Sportpaleis staat te lezen dat mobiele telefoons, camera’s en opnameapparatuur absoluut verboden zijn. Wie toch wordt betrapt met een smartphone zal meteen de zaal worden uitgezet.

Chris Rock is bij ons niet alleen bekend als stand-upcomedian, hij acteerde ook in films zoals Lethal Weapon 4 en Nurse Betty en vorig jaar presenteerde hij de Oscar-uitreiking.