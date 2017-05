Dokter Gyselbrecht urenlang ondervraagd na bekentenis:“Blijven liegen was onhoudbaar”

Brugge - Een week na zijn plotse bekentenis op het proces rond de Kasteelmoord hebben Brugse speurders dokter André Gyselbrecht gisteren urenlang opnieuw ondervraagd. “Het was een zeer grondig en kritisch verhoor”, zegt zijn advocaat Johan Platteau. “Maar mijn cliënt is met duidelijke antwoorden gekomen. We kunnen nu met een logisch en consequent verhaal naar de rechtbank.”

Een marathonverhoor werd het gisteren. Speurders hebben André ­Gyselbrecht van ’s middags 13 uur tot gisteravond vrij laat aan de tand ­gevoeld over de moord op zijn schoonzoon Stijn Saelens (34).

Johan Platteau, de ­advocaat van de dokter, verklaarde na afloop dat een “last van zijn schouders” was gevallen. “Het was niet makkelijk voor mijn cliënt om te bekennen. Hij heeft daar zo lang mee ­gewacht omdat hij dacht dat een leugen voor hem comfortabel was. Hij had schrik dat hij zijn naaste omgeving – zijn kinderen en kleinkinderen – zou verliezen als hij de ware toedracht zou vertellen. Dat maakte het moeilijk om zijn verantwoordelijkheid te nemen. Hij zat met een gewrongen gevoel. Tot hij inzag dat liegen onhoudbaar ­geworden was.”

Platteau wilde gisteren niet ingaan op de inhoud van zijn nieuwe verklaringen. “Want ik wil het onderzoek niet beïnvloeden”, zegt de advocaat. “Maar ik ben wel heel blij dat hij de mogelijkheid heeft ­gekregen om in detail zijn verhaal te doen. Ik waardeer de luisterbereidheid van zijn ondervragers. Zij hebben ­kritische vragen en bedenkingen geuit aan mijn cliënt. Het werd dus een zeer grondig, kritisch verhoor. Maar mijn cliënt is met een duidelijk antwoord gekomen. Ik heb hier een zeer goed gevoel bij. We kunnen nu met een logisch en consequent verhaal naar de rechtbank.”

Verantwoordelijkheid nemen

Op het proces van de ­Kasteelmoord verraste ­André Gyselbrecht vorige week vriend en vijand door na vijf jaar lang halsstarrig vol te houden dat hij Stijn Saelens alleen maar “een ­lesje wilde leren” ineens de huurmoord alsnog te bekennen. De dokter vond het naar eigen zeggen noodzakelijk om zijn verantwoordelijkheid op te nemen, nadat hij werd ingelicht van incest door zijn schoonzoon. Op het proces werd echter de bedenking geuit dat de huisarts uit Ruiselede éérst de moord bestelde en dáárna pas een incestklacht bij het gerecht indiende. “Ik ben akkoord met de bedenking dat timing heel belangrijk is”, zegt Platteau daarover. “Maar ik vind dat hij die ­bedenking heel mooi heeft uitgeklaard.” De andere verdachten en hun advocaten krijgen binnenkort inzage in zijn nieuwe verklaring. Zij zullen daar opnieuw over ­ondervraagd worden. “Ik ben benieuwd wat het onderzoek nu nog zal opleveren en wat Pierre Serry (de tussenpersoon, nvdr.) zal antwoorden op het verhaal van mijn ­cliënt”, zegt Platteau nog.