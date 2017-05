Aisha uit ‘The Sky is the Limit’ had een relatie met deelnemer ‘Blind Getrouwd’

In het programma ‘The Sky is the Limit’ is ze altijd te zien aan de zijde van Philip Cracco. Maar hij is zeker niet haar eerste liefde. In een ver verleden had Aisha Van Zele zelfs een relatie met een van de deelnemers van ‘Blind Getrouwd’.

Jaren geleden had Aisha een relatie met Mathias (29), die momenteel aan het scheiden is van Sally.

“Mathias was mijn jeugdliefde”, zegt Aisha in Dag Allemaal. “We hadden een leuke tijd samen. Jammer voor hem dat het niets is geworden met Sally, maar hij komt wel op zijn pootjes terecht. Met mij is het ook allemaal goed gekomen.”

Ook Mathias bevestigt het nieuws. “Het is al lang geleden, maar het klopt dat Aisha en ik een koppel zijn geweest, ja”, klinkt het. “Voor korte tijd. We zijn als vrienden uit elkaar gegaan en ik wens haar het allerbeste toe.”