Voormalig socialistisch premier kandidaat voor beweging van toekomstig president Macron

Manuel Valls, voormalig premier van Frankrijk onder president Hollande, wil zich aansluiten bij de beweging van Emmanuel Macron, de nieuwe Franse president. Dat heeft Valls zelf gezegd op RTL France.

Valls is tot nu toe nog lid van de socialistische partij PS. Hij had zich zelf ook kandidaat gesteld om voor die partij de presidentsverkiezingen aan te vatten, maar het was uiteindelijk Hamon die presidentskandidaatwerd voor de socialisten. Hamon haalde echter slechts 7 procent bij de voorverkiezingen op 23 april.

Manuel Valls had ook al voor die voorverkiezing zijn steun uitgesproken voor Emmanuel Macron. Daarmee gaf hij dus aan niét voor zijn partijgenoot Hamon te stemmen.

En nu wil Valls zich dus ook echt aansluiten bij de beweging van Macron. “Ik blijf socialist. Ik zal mijn dertig jaar politiek engagement niet ontkennen. Ik wil dat Macron slaagt en zal kandidaat zijn van de meerderheid van de president. Ik wil me inschrijven in zijn beweging”, zo zei Valls dinsdagochtend op RTL France.

Premier

Manuel Valls was van 2014 tot eind 2016 premier van Frankrijk, onder president Hollande. Eind vorig jaar nam hij ontslag als premier omdat hij kandidaat wilde zijn voor de socialisten voor de presidentsverkiezingen.

En Marche!

Emmanuel Macron won afgelopen zondag de presidentsverkiezingen. Hij haalde het van Marine Le Pen van Front National. Macron zelf was niet aangesloten bij een partij, maar kwam op met een eigen beweging: En Marche!. Omdat hij geen eigen partij heeft, zal hij dus alle steun kunnen gebruiken bij parlementsverkiezingen van juni.